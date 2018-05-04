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РФ к 3 мая увеличила сбор тепличных овощей на 17,7%


Компании / Экономика / Потребительский рынок / Пищевая промышленность / Сельское хозяйство

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. РФ по состоянию на 3 мая собрала с начала года 237,9 тысячи тонн тепличных овощей, что на 17,7% больше аналогичного периода прошлого года, сообщил Минсельхоз РФ.

"Валовой сбор тепличных овощных культур по состоянию на 3 мая 2018 года в целом по стране составил 237,9 тысячи тонн, или на 17,7% выше уровня 2017 года (202 тысячи тонн)", — говорится в сообщении.

В том числе огурцов было собрано 181,5 тысячи тонн, что на 9,5% выше уровня 2017 года, томатов — 52,1 тысячи тонн (рост на 59,8%), прочих овощных культур — 4,3 тысячи тонн (на 16,2% больше).

Лидерами по производству тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах среди регионов стали Краснодарский край — 22,8 тысячи тонн, Московская область — 17,7 тысячи тонн, Татарстан — 16,6 тысячи тонн, Ставропольский край — 16,5 тысячи тонн, Липецкая область — 16 тысяч тонн.

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