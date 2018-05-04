Рост цен на бензин продолжит бить рекорды

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ, Александр Кожемякин. Резкое подорожание бензина на АЗС связано с увеличением оптовых цен, ростом акцизов, сокращением предложения и отсутствием реальной конкуренции, считают аналитики. По данным Московской топливной ассоциации, за апрель средние цены на бензин АИ-92 на московских заправках выросли на 1,25 рубля - до 39,9 рубля за литр (рост составил 3,03%), литр топлива АИ-95 в среднем подорожал на 1,23 рубля - до 43,07 рубля (прибавка 2,86%).

Отмечается, что половина роста цен на бензин в столичном регионе произошла за последние десять дней - с 23 апреля по 3 мая. За этот период литр АИ-92 подорожал на 69 копеек, АИ-95 - на 64 копеек. Розничные цены на бензин подняли все АЗС, как крупные вертикально-интегрированные компании-производители, так и владельцы небольших независимых сетей.

Тревожные сообщения о резком подорожании топлива приходят не только из Москвы. Буквально за месяц в Кузбассе цена на бензин поднималась трижды. Общий рост составил 70 копеек. Если в начале апреля АИ-92 стоил 37 рублей за литр, то сегодня его отпускают по 37,7 рубля. Повышение цен на топливо наблюдалось в 13 регионах страны, самый низкий показатель отмечен в Татарстане, где стоимость бензина и дизельного топлива поднялась на 1,1%. В Саратовской области топливо подорожало на 6,2%.

Ничего сверхъестественного

В подорожании топлива нет ничего сверхъестественного, считает главный редактор независимого агентства "Аналитика товарных рынков" Артем Рахманкулов. По его словам, ситуация объяснима, поскольку розница растет вслед за оптовыми ценами. Закупочная стоимости бензина существенно выросла за последние два месяца. Если взять биржевой индекс Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) "Регуляр-92", то за последние два месяца (с 5 марта по 4 мая) он вырос почти на 9 тысяч рублей за тонну. Таким образом, розничные цены пытаются догнать оптовые, и этот рост только начинается, считает эксперт.

По словам Рахманкулова, в первую очередь, это происходит из-за масштабных ремонтов на НПЗ, которые начались этой весной (их пик пришелся на апрель).

Кроме того, рост обусловлен рекордным уровнем экспортного паритета. "Из-за налогового маневра и сильного роста цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке в последние пару месяцев, поставка топлива за рубеж с конца 2017 года стала давать очень высокую доходность относительно продажи на внутреннем рынке. Это оказывает дополнительную поддержку ценам на бензин и дизельное топливо", - говорит Рахманкулов.

С 2015 года в России начался налоговый маневр в нефтяной сфере. В разные периоды времени декларировались различные цели этой реформы, которая имеет разные стратегические и тактические задачи. Среди основных – постепенное выравнивание ставки экспортной пошлины на нефть и темные нефтепродукты, а также снижение ставок акциза на светлые нефтепродукты. Налоговый маневр принимался для стимулирования увеличения глубины переработки сырья на российских НПЗ.

Налоговый маневр формировался, когда цены на нефть были высокими, соответственно и пошлина при тех обстоятельствах рассматривалась иной. Кроме того, изначально маневр предполагал снижение ставок акциза на светлые нефтепродукты, однако бюджету стали необходимы дополнительные поступления, из-за чего акцизы на топливо напротив повысили. В результате поставки топлива за рубеж стали привлекательнее, чем его реализация на внутреннем рынке.

Рост цен на бензин – это перманентный процесс, который продолжается в России уже 10 лет, отмечает руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Александр Пасечник. По его мнению, это обусловлено тем, что на рынке сложилась олигополия, и никакой реальной конкуренции нет. Попытки развивать биржевую составляющую торговли ни к чему не привели, считает аналитик.

По словам Пасечника, в России завершился выборный цикл, когда действовал негласный мораторий на повышение цен на топливо. Росстат до середины марта фиксировал, что цены на бензин "замерзли". Теперь нефтяники, по сути, добирают то, что не добрали в начале года.

Бензин продолжит дорожать

Скорее всего, рост цен на бензин продолжится. В частности, летом нас ждет очередное повышение акцизов, и это наложит дополнительную нагрузку на цены, считает Рахманкулов. С этим мнением согласен и Пасечник. Он не исключил, что и на следующий год запланирована индексация акцизов, поэтому все говорит о дальнейшем росте цен на бензин.

Повышение экспортных пошлин, которое возможно в этом году, не увеличит поставки топлива на внутренний рынок, считают аналитики.

Налоговый маневр привел к тому, что пошлина на светлые нефтепродукты низкая. По оценке Рахманкулова, изменение пошлины на светлые нефтепродукты ожидается на уровне 3-5 долларов, что снизит доходность экспортных поставок всего на 350 рублей за тонну. Если взять текущий экспортный паритет, то оптовая цена, по которой можно продать дизельное топливо за рубеж, превышает цену внутреннего рынка примерно на 2 тысячи рублей за тонну, а по бензину на 4 тысячи рублей. Таким образом, снижение доходности на 350 рублей – это очень незначительная сумма, поясняет Рахманкулов.

При этом он ожидает улучшения ситуации на оптовом рынке ближе к концу мая-началу июня. К этому периоду завершится значительная часть ремонтов на НПЗ, и предложение нефтепродуктов на рынке должно вырасти. "Хотя, конечно, с экономической точки зрения нефтяным компаниям выгоднее экспортировать нефтепродукты", - считает эксперт.

Рынку нужны оперативные меры

ФАС пытается что-то делать с резким ростом цены на топливо, но пока безрезультатно, отмечают аналитики. ФАС и Минэнерго уже подготовили приказ об увеличении минимального норматива продаж бензина и дизельного топлива на бирже. Согласно приказу, норматив предложено увеличить с 10% до 15% от производства бензина и с 5% до 7,5% от производства дизельного топлива.

По оценке Рахманкулова, пока эти меры остаются на уровне рассуждений. В Минюсте в середине апреля был зарегистрирован документ, согласно которому у нефтяных компаний не будет учитываться объем нефтепродуктов, проданных собственным или связанным с нефтяниками сбытовым структурам. В последние годы нефтяные компании, продавая определенные объемы нефтепродуктов на бирже, попутно продавали нефтепродукты своим сбытовым структурам, и эти объемы шли в общий зачет минимального объема продаж, поясняет Рахманкулов.

Новый приказ подразумевает, что объемы, которые выкупили сбытовые структуры, не будут учитываться. Однако, этого недостаточно, и рынок ждет увеличения нынешнего минимального норматива продаж бензина и дизельного топлива на бирже.

Цели властей – удержать рост цен в рамках инфляции, считает Пасечник. В прошлом году эта цель не была достигнута. "Низкая инфляция не означает, что цены на бензин должны превышать инфляцию в 3 раза. Нынешний скачок цен – очередной маяк для ФАС, которая должна глубже мониторить цены и принимать определенные решения", - считает аналитик. По его мнению, рычаги влияния у антимонопольной службы есть, но ФАС ими не пользуется.

Он напомнил, что оборотные штрафы налагались на отдельные региональные дочки, а никак не на вертикально-интегрированные нефтяные компании. А когда компании и ФАС приходили к мировым соглашениям, цены на заправках отступали на 10-15 копеек, а через месяц-другой начинали расти.

Как поддержать АЗС

Все аналитики согласны с тем, что независимые АЗС сейчас находятся в трудном положении- из-за роста оптовых цен на топливо рентабельность бизнеса минимальна.

Чтобы исправить ситуацию власти придумывают порой странные меры поддержки автозаправок. К таким можно, к примеру, отнести проект федерального закона об отмене запрета на продажу слабоалкогольных напитков на АЗС. Комментируя законопроект, Рахманкулов сказал, что эта мера, возможно, поможет автозаправкам, однако неизвестно, как быстро примут этот закон и примут ли его вообще.

"Проблемы существуют здесь и сейчас, а законы, как и приказ об увеличении минимального норматива продажи топлива на бирже, пока не приняты. Рынку скорее нужны какие-то оперативные меры, которых пока не видно", - сказал Рахманкулов.

По словам Пасечника, в этом году цены на топливо уже обогнали инфляцию, и регуляторам впору обратить на это внимание. За рецидив картелей предусмотрено наказание вплоть до уголовного, и ФАС должна пользоваться этими рычагами. Продажу слабоалкогольных напитков на АЗС он считает неэффективной.