В России начнут маркировать продукты по типу "светофор"

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. В России уже этим летом начнется добровольная маркировка продуктов питания. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на Роспотребнадзор, предполагается, что маркировать продукты будут по типу "светофора".

На продуктовую упаковку будет нанесена цветовая маркировка, которая информирует покупателя о содержании сахара, соли и жиров.

Как сообщили в службе, Роспотребнадзор уже разработал проект рекомендаций для производителей продуктов.

Изданию пояснили, что ведомством были выделены продукты, которые являются главными источниками соли, сахара, трансжиров и жирных кислот. Это хлебобулочные, мясные и рыбные, молочные, кондитерские изделия, а также овощные и фруктовые консервы и соки.

Категории продуктов могут быть промаркированы тремя цветами: красным - в случае превышения суточной нормы соли, сахара и т.п, зеленым - при низком, желтым - при среднем показателе этих веществ в составе.

В качестве примера приведено содержание 0,7 г поваренной соли на 100 г мясных и хлебных продуктов: это будет превышением суточного потребления вещества, менее 0,12 г на сто грамм будет говорить о низком содержании.

По мнению Роспотребнадзора, новые меры по повышению информированности покупателей о составе продуктов помогут снизить среди россиян заболеваемость ожирением, диабетом второго типа и другими болезнями, связанными с неправильным питанием.