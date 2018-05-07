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Nestle за $7 млрд купила право продавать кофе от Starbucks‍


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность / Розничная торговля

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Крупнейший мировой производитель продуктов питания - швейцарская компания Nestle - заключила партнерское соглашение с американским кофейным гигантом Starbucks. Nestle получила глобальные права на продажу потребительской продукции производителя кофе и сети кофеен.

Об этом сообщила пресс-служба компании Nestle.

Соглашение между компаниями предусматривает продажу продукции вне сети заведений Starbucks, однако не включает готовую к употреблению продукцию, в том числе - кофейные напитки в жестяных банках. Теперь у Nestle три популярных кофейных бренда. Это Nescafe, Nespresso и Starbucks.

Как следует из сообщения, по условиям сделки, швейцарская компания заплатит $7,15 млрд: за эти деньги она получит соответствующие права "на бессрочный период". В рамках заключенного соглашения около 500 сотрудников Starbucks перейдут на работу в компанию Nestle.

Планируется, что сделка будет закрыта до конца текущего 2018 года.

Ежегодная выручка подразделения Starbucks Corporation, с которым было заключено соглашение, оценивается в $2 млрд. По расчетам Nestle, эта сделка позитивно отразится на прибыли компании в расчете на акцию, а также на органическом росте продаж уже со следующего 2019 года.

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