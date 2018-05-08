ФТС опубликовала данные по обороту внешней торговли России

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Оборот внешней торговли между РФ и ЕС в первом квартале 2018 года составил 70,796 миллиарда долларов, показав рост на 21,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт из РФ в ЕС составил 49,904 миллиарда долларов (рост на 19,8%), импорт из ЕС - 20,892 миллиарда долларов (рост на 24,6%).

Доля ЕС в общем обороте внешней торговли РФ снизилась в годовом выражении до 44,9% с 45,3%.

Оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-марте 2018 года составил 3,373 миллиарда долларов, показав рост на 30,5% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы РФ.

Экспорт из РФ на Украину составил 2,095 миллиарда долларов (рост на 30,7%), импорт в РФ с Украины - 1,278 миллиарда (рост на 30,1%).

Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ выросла до 2,1% с 2% годом ранее.

Оборот внешней торговли между Россией и Белоруссией в январе-марте 2018 года составил 8 миллиардов долларов, показав рост на 19,8% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт из РФ в Белоруссию составил 5 миллиардов долларов (рост на 26,2%), импорт РФ из Белоруссии - 2,92 миллиарда долларов (рост на 10,1%).

Доля Белоруссии в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до 5,1% с 5,2% годом ранее.

Оборот внешней торговли между Россией и Турцией в январе-марте 2018 года составил 7,202 миллиарда долларов, показав рост в 1,6 раза в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт из РФ в Турцию составил 6,203 миллиарда долларов (рост в 1,6 раза), импорт РФ из Турции - 999 миллионов долларов (рост в 1,7 раза).

Доля Турции в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла до 4,6% с 3,5% годом ранее.

Оборот внешней торговли между Россией и США в первом квартале 2018 года увеличился на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 5,17 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт из РФ в США составил 2,631 миллиарда долларов (рост на 14,3%), импорт РФ из США - 2,539 миллиарда долларов (рост на 4,7%).

Доля США в общем обороте внешней торговли РФ в годовом выражении снизилась до 3,3% с 3,7%.