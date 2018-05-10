"Ашан" перестанет быть магазином дешевых товаров‍

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Российское отделение французского ритейлера Auchan - "Ашан" - намерен развивать сегмент более дорогих товаров и нарастить ассортимент своих гипермаркетов, рассказал в интервью "Ведомостям" генеральный директор "Ашан ритейл Россия" Франсуа Реми.

"Задача сейчас - дать клиентам более полное предложение, особенно во второй и третьей трети ассортимента, то есть в среднем и премиум-сегменте", - подчеркнул Реми и отметил, что ритейлер, при всех изменениях, хочет оставаться дискаунтером в глазах покупателей: "даже если это премиальный товар, у нас он должен быть дешевле (чем у конкурентов)".

По его словам, число позиций в ассортименте сети вырастет на 30-40%. В настоящее время "Ашан" предлагает порядка 50 тысяч видов товаров.

Помимо этого ритейлер хочет нарастить число продуктов в корзине каждого покупателя, а также поднять трафик в торговых точках: за прошлый 2017 год он сократился - "Ашан" потерял долю рынка. Называть конкретные цифры Реми отказался.

"В последние годы основной рост российских торговых сетей обеспечивали небольшие магазины у дома - открывая по несколько магазинов в день, X5 Retail Group и "Магнит" не только стали лидерами рынка, но и заметно оторвались от конкурентов. По данным "Infoline-аналитики", пять лет назад X5 опережала "Ашан" по обороту лишь в 1,9 раза, а по окончании прошлого года уже в 3,8 раза", - пишет газета.