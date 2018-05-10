ФАС РФ: Bayer не будет передавать технологии своим конкурентам

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ опубликовала предписание компании Bayer для завершения сделки по покупке немецким концерном американской Monsanto: Bayer будет ежегодно отчитываться об объемах семян, поставляемых в Россию, но технологии, которые концерн будет передавать российским компаниям, ее конкурентам не достанутся, следует из материалов ФАС.

Bayer договорился о приобретении американского производителя гербицидов и генетически модифицированных семян Monsanto за 66 миллиардов долларов в сентябре 2016 года. Рассматривая сделку в России, ФАС пришла к выводу, что она может привести к резкому усилению вплоть до доминирования объединенной компании на всех затрагиваемых рынках РФ и созданию высоких барьеров для входа других компаний.

Служба выдвинула условие: сделка может быть согласована, если объединенная компания поделится с Россией технологиями для рынков семян и цифрового земледелия, в частности - в области селекции. Между ведомством и Bayer долгое время шли переговоры, однако в итоге компания согласилась на трансфер технологий. Глава ФАС Игорь Артемьев 20 апреля объявил об одобрении сделки с предписанием.

Ряд условий уже известен. Концерн должен обеспечить технологический трансфер молекулярных средств селекции и гермоплазмы (генетического материала), необходимых для создания высокопродуктивных семян сельскохозяйственных культур. Компания также должна предоставить недискриминационный доступ к цифровым платформам точного земледелия. Срок действия предписания - пять лет.

УЧЕТ И ПОРЯДОК

В материалах антимонопольного ведомства говорится, что при осуществлении коммерческих поставок семян сельхозкультур в Россию Bayer обязана не допускать экономически или технологически необоснованного снижения годовых объемов поставок семян ряда культур. Кроме того, компания должна сопровождать поставки семян российским сельхозпроизводителям инструкциями по возделыванию.

"Инструкции могут предоставляться в форме учебных программ, консультаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей, печатных материалов, материалов в сети интернет и в других формах", - добавляется в предписании.

При этом концерн не будет навязывать покупателям экономически или технологически необоснованных обязательств по совместной покупке семян сельхозкультур и средств защиты растений. При этом совместной покупкой не признается продажа семян, обработанных средствами защиты.

"Компания "Байер АГ" обязана ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, информировать ФАС России об объемах семян сельскохозяйственных культур, поставленных на территорию Российской Федерации за отчетный год", - указывает ФАС.

В течение 5 лет с начала коммерческой эксплуатации платформ цифрового земледелия в РФ Bayer будет обязана на недискриминационных условиях предоставить российским разработчикам программ и приложений для сельского хозяйства доступ к базе данных цифрового земледелия.

Если же компания выйдет с комплексными предложениями для сельхозпроизводителей в части, связанной с поставкой минеральных удобрений, семян, средств защиты растений, сельхозмашин и инженерных услуг на платформах цифрового земледелия, коммерциализированных в РФ, то Bayer должна будет обеспечить российским поставщикам доступ к включению в эти предложения на недискриминационных условиях.

КОНКУРЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ НЕ ПОЛУЧАТ

Передачу технологий будет координировать Центр технологического трансфера (ЦТТ), организованный Высшей школой экономики. ЦТТ будет отбирать заинтересованных получателей трансфера технологий и заниматься мониторингом выполнения требований предписания. ЦТТ будет также наблюдателем в переговорах Bayer с конечными получателями технологий, однако в процесс переговоров вмешиваться не будет.

Наблюдательный совет по контролю за деятельностью Центра будет состоять из представителей ФАС, Минсельхоза и Минфина РФ. Финансирование ЦТТ будет осуществляться, в том числе, за счет средств Bayer. В предписании указываются также критерии выбора потенциальных получателей технологий компании.

"Потенциальный получатель не является конкурентом компании "Байер АГ" на международном рынке (к примеру, Dow/Pioneer, Limagrain, KWS, ChemChina, Syngenta, Nunhems и прочие аналогичные компании) и не является аффилированным лицом или лицом, входящим в группу такого конкурента компании "Байер АГ", или лицом, аффилированным с компанией "Байер АГ", - говорится в материалах.

Компания-получатель должна являться юридическим лицом, учрежденным и действующим в соответствии с законодательством РФ. При этом потенциальный получатель, в частности, не должен иметь в составе участников или акционеров лиц, зарегистрированных или учрежденных в государствах и территориях, предоставляющих льготный режим налогообложения, а также быть "из перечня высокорисковых стран... ФАТФ".

"Потенциальный получатель не находится под контролем (прямым или косвенным) таких лиц, за исключением случаев, когда такая информация полностью и добросовестно раскрыта компании "Байер АГ" и раскрывается в установленном законодательством Российской Федерации порядке", - добавляется в предписании.

Кроме того, компания-получатель или его бенефициары не должны были нарушать какие-либо права на результаты интеллектуальной собственности, не нарушали требований антикоррупционного законодательства и за последние 5 лет не нарушали антимонопольное законодательство. "Потенциальный получатель имеет положительную деловую репутацию", - указывает ФАС.

СПЕЦКРИТЕРИИ И ПРОЕКТЫ

Особые критерии вводятся к получателям молекулярных средств селекции. Так, компания-получатель должна на законном основании иметь возможность пользоваться лабораторией для работы с маркерами, а ее работники имеют не менее 5 лет практического опыта в области молекулярной селекции и в области построения прогнозных моделей на основе данных, применимых для целей селекции культур.

Претенденту необходимо также иметь собственные действующие программы в области селекции как минимум в нескольких из следующих зерновых культур: соя, рапс, пшеница, огурец, капуста, где могут применяться маркерные технологии.

В свою очередь компании, желающие получить гермоплазму, должны иметь свои собственные действующие программы селекции в области как минимум в одной из зерновых культур, где может применяться передаваемая Bayer гермоплазма.

ЦТТ будет также осуществлять отбор и реализацию (или сопровождение) проектов, направленных на развитие конкуренции в агротехнологическом секторе России. Проекты направляются концерну для рассмотрения и представления комментариев и утверждаются наблюдательным советом по контролю за деятельностью Центра.

В материалах ФАС приводятся критерии отбора таких проектов. Сферы их реализации две: селекция в ряде культур (пшеница, рапс, сахарная свекла, овощные культуры, кукуруза, соя, подсолнечник) и цифровое земледелие.

Среди критериев же - практическая реализуемость и направленность на развитие конкуренции в агротехнологическом секторе, наличие рыночного спроса, высокий инновационный потенциал, развитие местного сельскохозяйственного сектора, доступность необходимых ресурсов, разумная и обоснованная стоимость проекта.