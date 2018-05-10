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Россельхознадзор подозревает компании Парагвая в реэкспорте говядины из Бразилии


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность
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    © РИА Новости/Аврора, Яна Макарова, Петр Касаткин

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Россельхознадзор подозревает компании Парагвая в реэкспорте говядины из Бразилии, сообщает российское ведомство в четверг.

Этот вопрос обсуждали на встрече замруководителя Россельхознадзора Константина Савенкова с представителями посольства Парагвая в РФ.

"Заместитель главы Россельхознадзора озвучил озабоченность службы, связанную с резким увеличением объема поставок говядины и говяжьих субпродуктов из Парагвая в Россию наряду с аналогичным увеличением поставок этой продукции из Бразилии в Парагвай", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, крупные холдинги, которые имеют предприятия, как на территории Бразилии, так и на территории Парагвая, поставляют произведенную в Бразилии продукцию в Россию через Парагвай под видом произведенной на предприятиях этой страны. Российская сторона подчеркнула, что поставки говядины и свинины из Бразилии запрещены по причине использования в этой стране стимуляторов роста.

В связи с этим ведомство вводит временные ограничения на поставки продукции с предприятия №38 Frigorificoconcepcions.a. (убой КРС, разделка, хранение говядины, производство кишечного сырья), которое может применять эту схему поставок продукции в Россию. Россельхознадзор намерен снять ограничения после получения от парагвайской стороны результатов проведенного расследования в отношении этого предприятия.

"Россельхознадзор обратился с просьбой к посольству Парагвая в России в оперативные сроки связаться с компетентными органами этой страны с целью направления в адрес российской службы информации относительно высказанных предположений. Отмечено, что, в случае отсутствия информации, Россельхознадзор проведет инспекцию парагвайских предприятий с целью установления соответствия объемов поставляемой в Россию продукции имеющимся мощностям этих предприятий", — говорится в сообщении.

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