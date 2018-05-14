ОСАГО подорожает, но не для всех

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ, Александр Кожемякин. После изменения базовых тарифов ОСАГО стоимость страхового полиса для одних автовладельцев снизится, для других - вырастет. Тем не менее, до сих пор стоимость автостраховки только росла, в результате многие автолюбители в России стали ездить вообще без нее, отметили опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

Банк России планирует изменить базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним с 31 августа этого года. Закон об ОСАГО дает Центробанку право менять тарифы на страхование автогражданской ответственности не чаще одного раза в год. Последний раз Центробанк повышал тарифы в апреле 2015 года.

В настоящий момент базовый тариф составляет от 3431 до 4119 рублей, а коэффициенты высчитываются в зависимости от региона, мощности двигателя автомобиля, а также возраста его владельца и его водительского стажа.

ОСАГО ПОДОРОЖАЕТ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

После изменения базовых тарифов ОСАГО, стоимость страхового полиса для безаварийных автовладельцев может уменьшиться, а для тех, кто попадает в аварии, вырасти. "Каких из них будет больше, пока сказать трудно", - считает заместитель генерального директора "РЕСО Гарантия" Игорь Иванов.

По его мнению, Центробанк видит остроту проблемы, поскольку тарифы ОСАГО уже неадекватны и их необходимо корректировать, возможные изменения - это первый шаг на пути либерализации тарифов.

По оценке президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса, после либерализации тарифов ОСАГО для аварийных водителей стоимость ОСАГО может возрасти на 25-50%, для безаварийных - снизиться на 50%.

Цены на полисы ОСАГО вырастут в любом случае из-за инфляции, считает замдиректора Независимого Актуарного информационно-аналитического центра Евгений Яненко. Из года в год размер страховой выплаты постепенно подрастает, и тарифы должны на это реагировать. На рынке ОСАГО есть множество нерешенных проблем, в том числе с мошенниками, с автоюристами, с поддельными полисами. Только повышением тарифов эти проблемы не решить, потому что самый простой способ - это заложить нерешенные проблемы в тарифы. Необходимо вместе с изменением тарифов решать проблемы ОСАГО, которые есть на рынке, считает Яненко.

РЫНОК ОСАГО

По данным РСА, сумма взносов по автострахованию постоянно сокращается. Но если в прошлом году выплаты по страховым случаям выросли, в этом году выплаты сократились.

Средняя выплата по ОСАГО в 2017 году выросла на 10% и составила 75 763 рубля, а средняя премия показала падение на 4% - до 5 819 рублей. По итогам 2017 года, страховщики собрали с автовладельцев 228 млрд рублей, выплаты по страховым случаям составили 181 млрд рублей.

В первом квартале этого года средняя выплата по ОСАГО снизилась на 13% и составила 64 225 рублей, при этом сократилась и средняя премия, ее значение составило 5769 рубля, против 5898 рублей годом ранее. В январе-марте 2018 года объем начисленных премий по ОСАГО составил 46,4 млрд рублей, сократившись на 4% к аналогичному периоду прошлого года. Сумма выплат по страховым случаям сократилась на 30% - до 33,5 млрд рублей.

Сокращение объемов премий и выплат по ОСАГО аналитики видят в снижении стоимости полисов и отказе автовладельцев от страхования. С одной стороны, полисы ОСАГО дешевеют, потому что все больше людей получает скидки при продлении ОСАГО, говорит Иванов. С другой стороны, множество людей сегодня ездит без полисов ОСАГО, и соответственно поступления в систему страхования сокращаются.

Юргенс связывает снижение размера выплат с расширением применения практики преимущественного натурального возмещения в ОСАГО.

"Как правило, страховщики стараются более активно применять натуральное возмещение именно на тех территориях, где наиболее активны криминальные автоюристы, таким образом, они отсекаются от возможности дополнительных накруток на выплату через суды, - отмечает он.

Кроме того, снижение стоимости полиса связано с тем, что растет число автовладельцев, имеющих скидку на ОСАГО из-за коэффициента "бонус-малус".

САМЫЙ ПРОБЛЕМНЫЙ ВИД СТРАХОВАНИЯ

Центробанк видит проблемы на рынке автострахования не только в тарифах. Выступая в Совете Федерации, председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала ОСАГО "наиболее проблемным" видом страхования. По ее словам, проблемы на рынке ОСАГО накапливались в течение долгого времени, и в ряде регионов ОСАГО стало убыточным. Ситуация на рынке ОСАГО ухудшилась, когда падение курса рубля вызвало удорожание запчастей. Это объективный экономический фактор, который потребовал повышения тарифов ОСАГО.

Набиуллина отметила, что одновременно на ситуацию на рынке негативно влияли и нерыночные факторы - деятельность автоюристов, которые буквально исказили ситуацию на рынке отдельных регионов. Глава Центробанка подчеркнула необходимость "прекратить выбивание средств из страховщиков автоюристами, чьей целью является не восстановление нарушенных прав потерпевшего, а максимизация штрафов, взыскиваемых со страховщика в свою пользу в судебном порядке".

Чтобы исправить ситуацию Центробанк настаивает на скорейшем принятии закона о приоритетности урегулирования убытков в натуральной форме. По мнению Набиуллиной, закон сделает ОСАГО неинтересным для недобросовестных посредников-автоюристов.