Минпромторг РФ: Решения по программе продовольственной помощи пока нет

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Подготовленный Минпромторгом РФ проект программы поддержки потребительского спроса, предусматривающий в том числе введение продовольственной помощи для малообеспеченного населения, пока находится на стадии обсуждения в правительстве, сообщил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Вопрос находится на стадии, как я уже говорил, обсуждения. Мы подготовили проект, дальше уже будут приниматься какие-то решения", - сказал Евтухов.

Минпромторг несколько лет назад выступил с предложением создать в РФ систему дополнительного питания для малообеспеченного населения. Согласно программе, на специальные банковские карты граждан, которые нуждаются в улучшении питания, будут зачисляться средства, которые можно будет тратить на определенные продукты - свежие, скоропортящиеся, отечественные.

Ведомства давали разные оценки затрат на программу продпомощи - от 15 миллиардов до 300 миллиардов рублей в зависимости от количества участников и величины выплат. Препятствием для ее запуска в федеральном масштабе стала нехватка средств в бюджете. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в мае прошлого года говорил, что программа продовольственной помощи может заработать во второй половине 2018 года, однако в полном объеме ее запуск, скорее всего, состоится в 2019 году.