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Stada предложила создать в РФ "фармацевтическую Alibaba" для госзакупок


Компании / Фармацевтика / Потребительский рынок
  • #Лекарства
    © fotolia.com, Alexander Raths

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Старший вице-президент Stada AG, генеральный директор компании "Нижфарм" Дмитрий Ефимов предложил создать в России единую автоматизированную систему госзакупок лекарств. По его мнению, это снизит себестоимость лекарств, а также минимизирует возможность для коррупции в тендерах.

"Одним из решений, обладающих наибольшим потенциалом для снижения себестоимости лекарств, может стать централизованная и автоматизированная процедура государственных закупок, своего рода "фармацевтическая Alibaba" — ИT-платформа, которая позволит создать прямую конкуренцию между производителями, минимизирует возможность для разночтений и коррупции в тендерах и создаст условия для существенного снижения себестоимости лекарств", - сказал Ефимов на Российском фармацевтическом форуме.

Однако эксперты, опрошенные агентством "Прайм", не разделяют энтузиазм Ефимова. По их мнению, создавать новую единую площадку нет смысла, государству это не нужно.

ЗАГРАНИЧНЫЕ ПРИМЕРЫ

Ефимов привел несколько примеров единой закупки лекарств в других странах. По его словам, немецкая система eVergabe проводит коллективные закупки и обеспечивает снижение себестоимости лекарств для 500 больниц в Германии, Австрии и Нидерландах.

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Он также отметил, что ВОЗ участвует в формировании закупок лекарств в 16 африканских государствах. В годовом отчете за 2016 год ВОЗ рекомендовала правительствам всех стран внедрять ИT-решения по централизованной закупке лекарств для систематической оптимизации издержек в здравоохранении, добавил Ефимов.

В Казахстане централизованными закупками занимается СК "Фармация". При этом Ефимов добавил, что она работает не без сбоев, однако экономия бюджетных денег в этой стране за пять лет превысила 145 миллионов долларов.

"Да, задача сложная, однако реализуемая (в России - ред.), причем в разумные сроки, если целенаправленно двигаться в этом направлении. В России существует немало прецедентов ИT-решений, опережающих аналоги стран ЕС и США. Интернет-банкинг и "Сбербанк Онлайн" в частности — яркие тому примеры", - сказал Ефимов.

НЕТ СМЫСЛА

В России сейчас существует три крупных межотраслевых площадки и все они не один год успешно функционируют, считает генеральный директор Единой электронной торговой площадки Антон Емельянов. Если появится отраслевая площадка для лекарств, то появятся и другие площадки для другой номенклатуры товаров, которых существует не одна тысяча, отметил он.

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"Логичная суть конкурентной среды - это реализация в рамках одного пространства множества различных товаров. Предлагаемая отдельная отраслевая площадка для закупок только фармацевтических препаратов - приведет к явному ухудшению конкурентной среды и рассеиванию рынка", - сказал Емельянов.

Создавать новую площадку нет смысла, поскольку в России сейчас множество операторов, которые позволяют покупать лекарства у разных дистрибуторов через единый портал, считает гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк.

"Государству не нужно содержать эту систему. Система по контролю закупок в государственном сегменте уже создана, которая позволяет снижать цены при госзакупках и не позволяет региональным властям задирать цены. А коммерческий сегмент должен сам должен регулировать себя", - сказал Шуляк.

Сама идея создания единой площадки для госзакупок лекарств противоречит политике Минздрава, считает председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС Дмитрий Чагин.

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