БУЭНОС-АЙРЕС, 28 июл — ПРАЙМ. Министры стран G20 выразили обеспокоенность ростом протекционистских нетарифных барьеров, не соответствующих нормам ВТО, говорится в декларации, принятой по итогам министерской встречи глав сельскохозяйственных ведомств стран "двадцатки" в Буэнос-Айресе.

"Мы озабочены растущим использованием протекционистских нетарифных мер, которые не соответствуют нормам ВТО", — говорится в итоговом документе.

В декларации говорится, что стороны подтверждают свои права и обязанности, установленные в соглашениях ВТО, и свои обязательства основывать меры в санитарной и фитосанитарной сфере на международных технических регламентах, нормах, директивах и рекомендациях, установленных значимыми международными организациями, или на основе оценки рисков, в зависимости от обстоятельств.

"Мы не хотим критиковать какое-то конкретное государство", — заявила на пресс-конференции по итогам встречи министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлия Клекнер. "Лучше сделать шаг назад и констатировать, что мы все хотим вести работу в целях свободной торговли …, соглашения о которой, если они справедливы, выгодны для всех сторон", — сказала она, отметив, что диалог по этим вопросам был "искренним". По ее словам, министры провели множество двусторонних встреч с тем, чтобы понять, "что хотят партнеры".

В свою очередь, министр агроиндустрии Аргентины Луис Мигель Этчевеэре, говоря о протекционизме, отметил важность достигнутого консенсуса по этому вопросу в рамках "двадцатки". "Важно, что мы пришли к единогласному консенсусу по данному вопросу за столом переговоров… Противоречия всегда будут, но (сегодняшнюю ситуацию) отличает то, что идет поиск путей их разрешения", — добавил министр.

Министерская встреча глав сельхозведомств стран "двадцатки" прошла в аргентинской столице 27-28 июля.