МОСКВА, 3 авг /ПРАЙМ/. Россельхознадзор планирует провести совещание после того, как в Китае была обнаружена вспышка африканской чумы свиней (АЧС), сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В пятницу министерство сельского хозяйства Китая сообщило, что в провинции Ляонин на северо-востоке страны была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Болезнь была зарегистрирована 1 августа на одном из скотных дворов города Шэньян. Район заражения оцеплен, началось уничтожение поголовья свиней, проводятся мероприятия по дезинфекции и обеззараживанию местности.

"Мы проведем совещание в части оценки рисков", — сказали в Россельхознадзоре.

Китай — крупнейший в мире производитель свинины. Согласно информации на сайте Россельхознадзора, сейчас право на поставки свинины в Россию имеют четыре китайские компании — Haerbin Gaojin Food, Harbin Popular Meat Food, Heilongjiang Baoquanling Shuanghui Beidahuang Food и Wangkui Shuanghui Bei dahuang Food.

Однако, как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, условием для ввоза китайской свинины в Россию было присутствие инспектора российского ведомства при отгрузках продукции. При этом в последний год поставки свинины из Китая в РФ не велись.