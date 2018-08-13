РОСТОВ-НА-ДОНУ/КРАСНОДАР/КРЫМ, 13 авг /ПРАЙМ/. Жаркая погода, установившаяся на юге России несколько месяцев назад, может незначительно снизить урожайность винограда, считают российские виноделы. При этом, по их мнению, качество большинства сортов не должно пострадать, если погода не преподнесет новых сюрпризов.

БАЛАНС

По мнению начальника управления виноградарства и винодельческой промышленности минсельхоза Краснодарского края Олега Толмачева, о серьезной опасности для винограда от жары пока говорить рано, хотя в целом для "шампанских" сортов она не полезна.

"В шампанских винах важен баланс кислотности и сахара. И если в ягоду сахар наберется быстро, а кислотность будет отставать, это не очень хорошо. Для других сортов это не критично. Может, немножко снизит урожайность, но качество винограда не должно ухудшиться", — сказал он.

Директор по продажам одного из крупнейших производителей игристых и шампанских вин в России ОАО "Цимлянские вина" (Ростовская область) Сергей Николаев подтвердил РИА Новости прогнозы по урожайности "ниже среднего" в текущем году из-за жары.

"Конечно, это повлияет на цену на вино, но думаю, что не очень сильно… на 1,5-2%" — сказал он. По его мнению, потребитель сможет ощутить это в феврале 2019 года.

СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В известной компании-производителе десертных и крепленых вин ФГУП ПАО "Массандра" сообщил РИА Новости, что ожидают получить урожай на уровне средних показателей последних лет.

"В настоящее время погода благоприятна для созревания винограда. Июльские дожди способствовали хорошему наливу ягод в грозди, а августовская жара благотворно влияет на накопление сахаров", — отметили в компании.

При этом свои коррективы может внести "капризный" август. К примеру, в прошлом году в середине месяца град и сель повредили более 400 гектаров виноградников.

КАЧЕСТВО

Доцент кафедры виноградарства Кубанского государственного аграрного университета Дмитрий Козаченко считает, что пока опасности для винограда из-за жары нет, но, если она продлится еще несколько недель, качество ягоды упадет и может начаться заизюмливание.

"Коллеги из Темрюкского района, который дает большую часть валового сбора кубанского винограда, сказали, что сахар в ягоде повышается, но семя по белым сортам еще зеленое. Это следствие жары. Происходит не физиологическое созревание, а растет концентрация сахара из-за потери влаги", — сообщил Козаченко.

При этом директор по развитию винодельческого хозяйства "Alma Valley" (Крым) Алексей Сапсай сообщил, что качество урожая в этом году может быть хорошим.

"Засуха в период цветения и завязи ограничила процессы активного деления клеток в будущих ягодах, которые из-за этого будут небольшими. Для нас маленькие грозди – это, скорее, плюс, даже ценой снижения урожайности", — сказал он.

Дожди второй половины июля поправили ситуацию, вернув кустам влагу для благоприятного функционирования. Это дает все основания ожидать хорошее развитие и созревание гроздей и в результате получение урожая лучшего качества, отметил собеседник.