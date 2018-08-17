САРАТОВ, 17 авг /ПРАЙМ/. Группа "Черкизово", один из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в РФ, в ближайшие пять лет инвестирует в свои предприятия в Пензенской области до 8 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба губернатора области.

"Черкизово" – крупнейший инвестор в сельское хозяйство Пензенской области. В регионе представлена вся производственная цепочка вертикально интегрированного холдинга – от выращивания зерновых до мясопереработки. В ближайшие пять лет в предприятия группы "Черкизово" в Пензенской области планируется инвестировать почти столько же, сколько за все время присутствия в регионе – до 8 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Основатель "Черкизово" Игорь Бабаев в пятницу во время открытия свинофермы в Пензенской области заявил, что регион является стратегическим партнером группы. "Когда мы начинали работу в российском аграрном секторе, мы зашли серьезно именно на пензенскую землю. Удалось сделать многое, но самое главное – мы довели процесс создания свинокомплексов до совершенства… Считаю, что то, что делается сейчас в Пензенской области, нужно переносить на масштабы всей страны", — цитирует Бабаева пресс-служба губернатора.

"Черкизово" реализует в Пензенской области ряд масштабных проектов, правительство региона тоже вкладывается в это инвестирование – инженерной инфраструктурой, газом, энергетикой, и эти усилия окупаются, средства направлены туда, куда нужно", — заявил в свою очередь глава региона Иван Белозерцев, слова которого приводятся в сообщении.

В мае 2018 года пресс-служба губернатора сообщила, что объем вложений группы "Черкизово" в растениеводство, кормопроизводство, птицеводство, свиноводство и мясопереработку в Пензенской области за последние 10 лет составил около 10 миллиардов рублей.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в РФ производителем комбикормов. Семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева контролирует 89,5% акционерного капитала компании, еще 8% "Черкизово" принадлежит испанской Grupo Fuertes. В Пензенской области "Черкизово" представлено Васильевской птицефабрикой, мясоперерабатывающим комбинатом, Михайловским элеватором, свиноводческими комплексами и двумя комбикормовыми заводами.