МОСКВА, 23 авг /ПРАЙМ/. Beluga Group, один из ведущих производителей алкоголя в России, закрыла сделку по покупке винодельческого хозяйства "Вилла Романов", расположенного в Тамани (Краснодарский край), сообщили РИА Новости в пресс-службе Beluga Group.

"Сделка закрылась сегодня", — сказали в пресс-службе. Сумму сделки компания не комментирует.

В конце июля Beluga Group сообщила о намерении приобрести 80% винодельческого хозяйства "Вилла Романов". В рамках сделки производитель алкоголя приобретает 1 тысячу гектаров сельскохозяйственной земли, из которой 231 гектар — уже существующие виноградники, остальные земли предназначены под перспективную посадку.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ ранее разрешила ООО "Белуга Импорт" приобрести 100% уставного капитала ООО "Вилла Романов" (производство вина из винограда) и 100% ООО "Лиман" (входит в периметр сделки, к компании относятся приобретаемые виноградики).

За счет приобретения хозяйства Beluga Group открывает новое для себя направление — производство вин из собственного винограда. "Вилла Романов" включает в себя винодельню (выпускает до 2,5 миллиона бутылок вина в год), собственные виноградники, а также туристический комплекс.

Beluga Group — один из крупнейших в России производителей водки, а также один из ведущих импортеров крепкого алкоголя. Группа управляет шестью предприятиями и собственной системой дистрибьюции. В портфель брендов компании входят, в частности, водки Beluga, "Мягков" и "Беленькая", шампанское Vogue, бренди "Золотой резерв".