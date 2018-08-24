МИНСК, 24 авг /ПРАЙМ/. Белорусский производитель удобрений "Беларуськалий" и китайская компания Migao приступили к строительству в Минской области завода по выпуску нитрата калия, сообщил в пятницу телеканал "Беларусь 1".

"В Солигорске началось строительство первого в стране производства нитрата калия", — было заявлено в сюжете телеканала. По его данным, китайский инвестор вложит в проект 80 миллионов долларов инвестиций.

Ранее сообщалось, что инвестиционный проект по строительству в Белоруссии завода по производству нитрата калия будет реализован в 2018–2019 годах. Проект реализуют "Беларуськалий" и ООО "Белкалий-Мигао", созданное с участием китайского производителя калийных удобрений Migao Corporation в октябре прошлого года. Мощность завода составит 160 тысяч тонн в год. Поставлять продукцию планируется в Китай, Россию, Турцию, страны ЕС.