МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Флористы отмечают рост закупочных цен на цветы в преддверии начала учебного года в пределах 30% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщила РИА Новости пресс-секретарь службы доставки цветов "Флорист.ру" Гузель Низамиева.

"Тенденцию роста цен на цветы в праздники мы наблюдаем всегда. Что касается закупочной стоимости, то если сравнить цены относительно прошлого года на аналогичный период, мы уже видим повышение закупочной цены на цветы от 5% до 30%. Например, на актуальную голубую гвоздику цена выросла на 14%, дельфиниум — на 30%, хризантемы выросли на 11%, розы — на 6%", — отметила Низамиева.

По ее словам, средняя стоимость букета на первое сентября в Москве и по области в этом году составит примерно 1,1-1,5 тысячи рублей. В регионах небольшой букет будет стоить от 900 рублей до 1 тысячи рублей.

"Все зависит от состава букета, если это композиция из обыкновенных цветов, например, ромашек, георгин, хризантем, то такой букет можно найти и за 500-600 рублей", — пояснила представитель компании. Самый большой букет, по ее словам, будет стоить 5,5-6 тысяч рублей.

"Насколько еще подорожают цветы по розничной цене, будет понятно ближе к празднику. К примеру, что касается подмосковных роз, то в прошлом году, цена на них в день первого сентября выросла на 12%. Как правило, крупные магазины стараются держать среднюю цену и повышают ее не более чем на 10-15%. Но, стоит учитывать, розничные магазины, палатки, цветочные ларьки могут увеличить цены до 100% в сам праздник", — заключили в компании.