МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/. Япония рассмотрит вопросы возобновления поставок сырой говядины, свинины и мяса птиц из России, сообщает Россельхознадзор.

Отмечается, что в пятницу стороны провели переговоры, в ходе которых обсудили взаимные поставки животноводческой продукции на рынки двух стран. По данным ведомства, рассматривались вопросы возобновления поставок из России в Японию сырой говядины, свинины и мяса птиц, а также расширения перечня российских предприятий по производству готовой мясной продукции для поставок на японский рынок. Кроме того, российская сторона заявила о готовности поставлять солому и сухой фураж в Японию.

"Представители Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии сообщили, что поступившие от Россельхознадзора материалы в настоящее время рассматриваются, а признание зонирования территории страны по гриппу птиц – анализируется специалистами по показателям риска. В ходе переговоров были запрошены дополнительные материалы по регионам России, свободным от опасных заболеваний животных, таких как африканская чума свиней и птичий грипп, и желающих поставлять животноводческую продукцию на рынки Японии", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, специалисты Россельхознадзора сформируют список и в ближайшее время направят его в компетентное ведомство Японии. Стороны договорились ускорить решение актуальных вопросов и провести дополнительные телефонные переговоры в сентябре текущего года.