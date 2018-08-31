ВОРОНЕЖ, 31 авг /ПРАЙМ/. Компания "Агроэко", которая производит более половины свинины в Воронежской области, построит в Воробьевском районе два свиноводческих комплекса с общей производительностью более 20 тысяч тонн свинины и объемом инвестиций 3,5 миллиарда рублей, сообщает в пятницу областное правительство.

Инвестиционное соглашение подписали в пятницу в Воробьевском районе врио губернатора Воронежской области Александр Гусев с председателем совета директоров группы компаний "Агроэко" Владимиром Масловым. В соответствии с принятым документом будет построено два свиноводческих комплекса с общей производительностью более 20 тысяч тонн свинины в живом весе (160 тысяч голов) и создано не менее 110 рабочих мест, говорится в сообщении.

"Соглашение – очень важный документ, так как для Воробьевского района инвестиции в 3,5 миллиарда рублей – это сверхзадача, которую представилась возможность решить. Для нас "Агроэко" – очень важный и перспективный социально-экономический партнер", — сказал Гусев, слова которого приводит областное правительство.

"Агроэко" производит более половины всей свинины в Воронежской области. Согласно данным национального союза свиноводов, по итогам 2017 года компания заняла девятое место в рейтинге крупнейших производителей свинины в России. Доля "Агроэко" в общем объеме промышленного производства РФ составила 2,4%.