МОСКВА, 3 сен /ПРАЙМ/. Премьер-министр Дмитрий Медведев в понедельник проведет совещание по расходам бюджета на 2019-2021 годы в части агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, а также экологии и природопользования, сообщает пресс-служба правительства.

"Третьего сентября Дмитрий Медведев проведет совещание о расходах федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в части агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, экологии и природопользования", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в совещании примут участие вице-премьеры Антон Силуанов и Алексей Гордеев, помощник президента Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.