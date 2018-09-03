ХАБАРОВСК, 3 сен /ПРАЙМ/. Компания "Грин Агро — Хабаровск" построит в ТОР "Хабаровск" один из крупнейших на Дальнем Востоке молокозаводов, вложив в проект более 480 миллионов рублей, сообщает Минвостокразвития.

"Компания "Грин Агро-Хабаровск" построит молокозавод производительностью до 21 тысячи тонн продукции в год на площадке "Ракитное" ТОР "Хабаровск". Проект стоимостью 481,3 миллиона рублей будет реализован по соглашению с АО "Корпорация развития Дальнего Востока". Ввод завода в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что завод наладит выпуск широкой линейки продукции за счет переработки натурального местного сырья на автоматизированном и технологичном оборудовании. Новое производство обеспечит 153 рабочих места для жителей Хабаровского края.

Уточняется, что ООО "Грин Агро – Хабаровск" реализует проект под управлением компании "СГБ Менеджмент", которая работает на территории Приморского края с 2002 года и управляет лидерами пищевой промышленности Приморского края — ООО "Приморский кондитер", ООО "ХАПК "Грин Агро" и АО гормолокозавод "Артемовский".

Управляющая компания курирует проект резидента ТОР "Южная" "Грин Агро – Сахалин" по строительству двух животноводческих комплексов на 3,8 тысячи голов дойного стада и мощностей по переработке молока в Сахалинской области.