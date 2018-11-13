ВАШИНГТОН, 13 ноя /ПРАЙМ/. Виноградники Калифорнии почти не пострадали от самых масштабных в истории штата природных пожаров, которые привели к гибели более 40 человек, сообщили РИА Новости в Институте вин Калифорнии.

"Сбор урожая в Калифорнии уже завершен, поэтому на текущий сезон виноделия никакого эффекта (пожары) не оказывают. Кроме того, подавляющее большинство винодельческих районов Калифорнии не затронуты пожарами", — сообщила директор по связям со СМИ Института вин Глэдис Хориучи.

По ее словам, сейчас специалисты организации выясняют данные о возможном ущербе для виноделов в районе города Малибу, сильно пострадавшего от пожаров. Там находится около 200 акров (81 гектар) виноградников, что составляет "около одной трехсотой от 599 тысячи акров виноградников Калифорнии".

В общей сложности в Калифорнии из-за лесных пожаров, которые охватили около 80 тысяч гектаров, были эвакуированы свыше 300 тысяч человек, в основном в округе Лос-Анджелес, где эвакуация коснулась 170 тысяч человек. Огонь уничтожил более 6,5 тысячи строений. По последним данным, жертвами стихии стали 42 человека.

Согласно официальным данным, опубликованным на сайте Института вин Калифорнии, поставки вина из этого штата составляют 97% от всего экспорта вина США. В общей сложности в 2017 году на экспорт было поставлено 380 миллионов литров американского вина на сумму 1,53 миллиарда долларов. Лидером потребления стали страны ЕС (553 миллиона долларов), на втором месте — Канада (444 миллиона), на третьем — Гонконг (119 миллиона). Россия стала 24-м экспортным рынком для американского вина в 2017 году с 3,8 миллиона долларов выручки винодельческих предприятий США.

Институт вин Калифорнии является общественной организацией по защите прав виноделов региона. Он обеспечивает нормативно-правовую поддержку для тысячи винных предприятий и соответствующих организаций, а также способствует развитию международных рыночных отношений, работу со СМИ, научным исследованиям и образовательным программам.