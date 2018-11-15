ХАБАРОВСК, 15 ноя /ПРАЙМ/. Правительство Хабаровского края, местные хлебозаводы и торговые сети договорились о заморозке цен на три сорта хлеба до февраля 2019 года, а также о торговой надбавке на хлеб не более 15%, сообщает краевое правительство.

"В правительстве края подписан меморандум между производителями хлебобулочных изделий и владельцами торговых сетей о сдерживании цен на социально значимые сорта хлеба. Производители региона обязались не повышать оптово-отпускные цены на социально значимые сорта до 1 февраля 2019 года. Это пшеничный хлеб первого и второго сортов, а также ржано-пшеничный. Торговые сети, в свою очередь, не будут превышать торговую надбавку в 15%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что поводом для подписания документа стало увеличение затрат производителей из-за удорожания электроэнергии, транспортных затрат и стоимости муки. В этом году наблюдался незначительный рост цен. Так, Комсомольский хлебозавод №3 в феврале увеличил стоимость на 2 рубля 60 копеек. В сентябре на 1 рубль повысил цену на хлеб второго сорта хабаровский "Колос-пром". Остальную долю рынка занимают малые хлебопекарни. Их около 220.

По данным краевого правительства, сейчас в крае розничная цена белого хлеба первого и второго сортов составляет 35-38,5 рулей за буханку, ржано-пшеничного – 35-39 рублей.

В меморандуме отмечено, что при росте цен на хлеб после февраля 2019 года из-за удорожания сырья, коммунальных услуг и топлива предприятия обязаны направить в правительство обоснование.

"Мы живем в условиях рыночной экономики и не в праве ограничивать производителей, но учитывая, что хлеб — это, в первую очередь, социальный продукт, принято решение подписать такое соглашение. Со своей стороны обещаю, что правительство края приложит максимум усилий, чтобы поддержать предприятия отрасли в непростых экономических условиях", — приводятся в сообщении слова губернатора края Сергея Фургала.

Отмечается, что региональные власти субсидируют затраты по доставке муки из Хабаровска в северные районы. Ежегодно предприятия края перерабатывают 45-50 тысяч тонн муки, которая завозится из Сибири. Снизить ее себестоимость поможет выделение субсидий. Губернатор поручил проработать этот вопрос и при необходимости изыскать средства.