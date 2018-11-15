МОСКВА, 15 ноя /ПРАЙМ/. Роспотребнадзор провел внеплановые проверки предприятий, производящих фальсифицированную молочную продукцию, сообщается в четверг на сайте ведомства.

"В течение суток с момента получения результатов лабораторных исследований молочной продукции, используя систему экстренного оповещения, Роспотребнадзором были проведены внеплановые проверки заводов-производителей молочной продукции в Брянской, Ростовской, Московской областях и Республике Башкортостан, продукция которых по экспертному заключению органа инспекции, аккредитованного Роспотребнадзором, оказалась фальсифицированной", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в молоке торговых марок "Торговый дом Сметанин" (ОАО "Брянский молочный комбинат") и "Честное коровье" (ООО "Чекмагушевский молочный завод"), а также в сыре торговых марок "Радость вкуса" (ОАО "Сыродельный завод "Семикаракорский") и "Российский" (ООО "Маслосыродельный завод Уваровский") обнаружено превышение допустимой нормы наличия растительного жира.

Добавляется, что в отношении недобросовестных производителей возбуждены дела об административном правонарушении по статье "Нарушение изготовителем требований технических регламентов".

Уточняется, что наказание по этой статье влечет наложение административного штрафа от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.