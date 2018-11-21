МИЛАН, 21 ноя /ПРАЙМ/. Итальянские компании хотели бы инвестировать в создание сырного кластера в Подмосковье, такое заявление было озвучено в ходе роуд-шоу Московской области в Милане, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Презентация инвестиционного потенциала региона в Италии проходит 20-21 ноября по поручению губернатора Московской области. Конференцию Invest in Moscow Region на площадке правительства региона Ломбардия посетило более 200 представителей бизнеса.

"Невероятный ажиотаж по поводу создания сырного кластера. Итальянские компании считают себя наиболее технологически продвинутыми в этой сфере и хотели бы инвестировать в эту отрасль", — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства региона Дениса Буцаева.

Итальянские компании также заинтересованы в производстве автокомпонентов для инвесторов Подмосковья — компаний Hino и Mercedes. Кроме того, в рамках роуд-шоу состоялись встречи с производителями оборудования для переработки сельхозпродукции.

Отмечается также, что из 3 миллиардов евро, проинвестированных итальянским бизнесом в Подмосковье более чем за 10 лет сотрудничества, 2 миллиарда вложили предприятия региона Ломбардия.

Ранее сообщалось, что властями Подмосковья выделено почти 900 миллионов рублей на строительство инфраструктуры сырного кластера в Дмитровском районе, ввод первых объектов которого запланирован на лето следующего года.