ШАНХАЙ, 25 ноя /ПРАЙМ/. Сибирь в настоящее время является самой перспективной в мире территорией для земледелия, а Кузбасс имеет все условия для того, чтобы стать "серьезным" сельскохозяйственным регионом, считает губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Если раньше считалось, что Сибирь — это территория крайне рискованная для земледелия, то теперь мы всем говорим, что территория Сибири, и эксперимент делает Кузбасс, — это территория самого перспективного земледелия в мире. Объясняю почему. У нас каждый год увеличивается два вегетативных дня. Раньше зима была длинная, лето очень короткое, вегетативных дней было мало. Сейчас их становится все больше и больше", — заявил Цивилев во время переговоров с компанией AVIC в Шанхае в рамках рабочего визита в Китай.

"У нас очень много хороших земель, на которых мы подбираем исходное зерно, чтобы оно давало максимальный урожай. Под этот урожай мы подбираем самое современное удобрение. Комбинация этого всего переводит нас в разряд очень перспективного, очень серьезного региона сельского хозяйства, но при условии, что у нас будет переработка", — отметил он.

Цивилев подчеркнул, что в регионе никогда не применяли и не будут применять технологии генной инженерии.

"Почему мы настаиваем на том, что исходное зерно должно выращиваться у нас? Чтобы никаких технологий генной инженерии в этом зерновом фонде не было. Он должен быть полностью чист", — сказал он.