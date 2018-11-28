МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Иван Смильгинь обсудили снятие ограничений на поставки продукции с ряда белорусских компаний, говорится в сообщении российского ведомства.

"Сергей Данкверт провел переговоры с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Иваном Смильгинем… обсуждался вопрос снятия ограничений с отдельных белорусских предприятий", — говорится в сообщении.

Помимо этого, стороны обсудили ситуацию по закрытым для поставок в Россию и поставленным на усиленный лабораторный контроль белорусским предприятиям. Страны пришли к выводу о необходимости более скоординированной работы компетентных ведомств сторон в лабораторных исследованиях.

Российская сторона повторно передала Белоруссии протоколы исследований проб белорусской продукции, в которой были выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований России и ЕАЭС, и запросила белорусские протоколы внутреннего ветеринарного контроля.