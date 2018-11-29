МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/. Инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе не повлиял на отгрузки зерна из России на экспорт, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Путин отметил, что у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции.

"Нет, не повлияла", — сказали в Минсельхозе, комментируя влияние данной ситуации на отгрузки российского зерна на экспорт.

В Минсельхозе указали, что по состоянию на 25 ноября через порты Азовского моря и Керченского пролива (Азов, Ейск, Кавказ, Ростов-на-Дону, Таганрог, Темрюк) было экспортировано порядка 10 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур, что составляет немногим более 20% от общего объема поставок за рубеж в текущем календарном году.

"В случае возникновения перебоев с экспортом через Азовское море, свободные мощности черноморских портов (Новороссийск, Туапсе и Тамань) смогут обеспечить поставки продукции в полном объеме (их свободные мощности составляют порядка 25 миллионов тонн)", — добавили в министерстве.