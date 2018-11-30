МЕХИКО, 30 ноя /ПРАЙМ/. Аргентина договорилась в пятницу в рамках саммита G20 с Китаем о поставках в эту страну продукции из масла и бобов сои на сумму в 1,1-1,5 миллиарда долларов, сообщает канал Todo Noticias.

Соответствующие документы были подписаны в ходе встречи министра сельского хозяйства Аргентины Луиса Этчевеере с главой китайской компании Sinograin в Буэнос-Айресе.

Соглашение предусматривает рост закупок масла и бобов сои Китаем. Объемы оцениваются в 2 и 3 миллиона тонн бобов по итогам урожая 2018 и 2019 годов и порядка 300-400 тысяч тонн масла.