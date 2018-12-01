БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек /ПРАЙМ/. Россия впервые отправит в первом квартале 2019 года пробную партию пшеницы в Алжир, сообщил в интервью РИА Новости глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Алжир — это такая же история, как Саудовская Аравия: у них установлены ограничения по зернам, повреждённым клопом черепашкой. Сейчас идёт разговор о том, что будет пробная отгрузка партии пшеницы с небольшой поврежденностью клопом, они смогут проверить, что это не повлияет на свойства зерна", — сказал Данкверт.

Он добавил, что поставка планируется на первый квартал следующего года.

"Уже такая договоренность есть, партия готовится, это будет два контейнера в целом на 40 тонн зерна и с разной степенью поврежденности", — сказал глава ведомства.

Клоп черепашка является наиболее распространенным вредителем пшеницы, поражение которым вызывает не только ухудшение качества зерна, но и снижение урожайности культуры. По заявлению Минсельхоза РФ, в российской пшенице клоп присутствует в минимальных количествах, но ряд стран, в числе которых Алжир и Саудовская Аравия, предъявляют требования по нулевому присутствию.