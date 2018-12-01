БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек /ПРАЙМ/. Пробная партия российской пшеницы будет отправлена в Саудовскую Аравию до конца года, сообщил в интервью РИА Новости глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Ждём, что будут поставки пшеницы, пробная партия готовится, находится на отгрузке, на оформлении и выдаче документов, уйдет до конца года", — сказал он.

Россия не поставляет пшеницу в Саудовскую Аравию, однако эта страна — один из ведущих покупателей российского ячменя: по данным Федеральной таможенной службы, поставки ячменя из РФ в Саудовскую Аравию в 2017 году составили 1,627 миллиона тонн (первое место среди всех стран). Россельхознадзор в апреле 2018 года сообщил, что Саудовская Аравия предложила РФ отправить ей две пробные партии пшеницы.

КСА закупает более 5 миллионов тонн пшеницы, значительная часть из этого объема могла бы быть российской после снятия ограничений, полагают в Минсельхозе РФ.