ВОРОНЕЖ, 4 дек /ПРАЙМ/. Компания "Агроэко", которая производит более половины свинины в Воронежской области, к 2022 году доведет объем инвестиций в свои проекты в регионе до 62 миллиардов рублей с 28 миллиардов рублей на конец текущего года, сообщает региональное правительство.

"Агроэко" производит более половины всей свинины в Воронежской области. Согласно данным Национального союза свиноводов, по итогам 2017 года компания заняла девятое место в рейтинге крупнейших производителей свинины в РФ. По итогам 2018 года "Агроэко" планирует войти в ТОП-5 крупнейших производителей свинины в России, реализовав 267 тысяч тонн продукции.

Во вторник губернатор Воронежской области Александр Гусев встретился с председателем совета директоров "Агроэко" Владимиром Масловым. "На сегодняшний день компания инвестировала в свиноводство региона более 22 миллиардов рублей, а по итогам года эта цифра приблизится к 28 миллиардам рублей. Завершается создание замкнутого свиноводческого кластера, все цепочки которого строго контролируются: от производства и хранения зерна и комбикормов до селекции, генетики и товарного свиноводства", — говорится в сообщении.

Площадки "Агроэко" размещены в семи районах области, в следующем году в планах – охватить еще два района. До конца этого года намечен запуск второго комбикормового завода, а в 2019 году начнется строительство шести новых свинокомплексов и мясоперерабатывающего комбината.

"Вместе с развитием растениеводческого направления это принесет порядка 34 миллиардов рублей дополнительных инвестиций. К 2022 году общий объем инвестиций составит 62 миллиарда рублей", — сообщает правительство.

Как отметил руководитель компании, сумма налогов, поступающих в консолидированный бюджет Воронежской области от деятельности предприятий "Агроэко", ежегодно растет. Также "Агроэко" принимает участие в реализации 32 проектов территориального общественного самоуправления. По итогам встречи Гусев отметил, что "Агроэко" может рассчитывать на дальнейшую поддержку областной власти, а новые предлагаемые проекты будут изучены.