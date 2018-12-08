ВЛАДИВОСТОК, 8 дек /ПРАЙМ/. Цены на красную икру в РФ в декабре снизились вдвое, сообщил журналистам во Владивостоке руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Шестаков 8 декабря в рамках визита в Приморье встретился с врио губернатора региона Олегом Кожемяко, с работниками рыбопромышленного комплекса и представителями хозяйства аквакультуры.

"Цена на икру горбушевую снизилась в два раза благодаря улову лососевых. Мы за всю историю наблюдений поймали рекордный объем в 675 тысяч тонн… Это благодаря тем усилиям, которые предпринимаются органами по рыбоохране. Это заполняемость нерестилищ, регулирование, отмена дрифтерных сетей, все это приводит к таким результатам", — сказал Шестаков журналистам.

Россия в 2018 году получила рекордный улов тихоокеанских лососей, объем добычи рыбы по итогам лососевой путины текущего года составил более 677 тысяч тонн, что почти в два раза превышает улов прошлого года. Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов сообщал, что объем вылова рыбы в России в текущем году может превысить 5 миллионов тонн, что будет являться постсоветским рекордом для РФ.