МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в России запрещено продавать непищевую спиртосодержащую продукцию с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции дешевле алкоголя с аналогичной крепостью.

Глава правительства напомнил, что с этой продукцией было связано большое количество отравлений. Это должно выбить экономическую основу у торговли подобными жидкостями "в питьевых целях", надеются власти. Постановление также устанавливает запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции в организациях общепита. "Надеюсь, это поможет также снизить число отравлений подобного рода спиртосодержащими жидкостями", — сказал Медведев.

Наиболее громкий случай, связанный с отравлением спиртосодержащими жидкостями, произошел в декабре 2016 года в Иркутской области. Тогда жители региона массово отравились концентратом для принятия ванн "Боярышник", при изготовлении которого вместо этилового спирта использовался метиловый. По данным местного минздрава, от отравления в декабре 2016 года и январе 2017 года скончались 76 человек. По подозрению в производстве, распространении и хранении концентрата были задержаны собственники павильонов, продавцы и производители суррогата. В области в связи с массовым отравлением был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Этот случай вызвал масштабную дискуссию о том, как не допустить подобных ЧП. Для снижения немедицинского потребления спиртосодержащих лекарственных средств были приняты нормативные правовые акты, ограничивающие объем тары на такие препараты. Раздавались и более резкие предложения, в частности, Роспотребнадзор заявлял, что рассчитывает на бессрочный запрет на торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией.

ДОРОЖЕ ВОДКИ

Основные отрасли, где могут использоваться непищевые спиртосодержащие жидкости – фармакология и парфюмерия. Однако эксперты заверяют, что постановление не окажет на них никакого влияния, поскольку их продукция и так дороже легального алкоголя.

"В постановлении говорится о непищевой продукции, а прямого указания на лекарственные препараты там нет. Но даже если теоретически представить, что данное постановление будет относиться и к лекарственным препаратам, то сейчас такие препараты, содержащие спирт в доле свыше 28% от объема, и так стоят дороже минимальной стоимости бутылки водки", — рассказал гендиректор исследовательской компании DSM Group Сергей Шуляк.

Именно эта тенденция послужила причиной того, что в последние годы мы видим сокращение продаж спиртосодержащих препаратов медицинского назначения. Это происходит, в том числе, за счет того, что их реже покупают с целью неправомерного использования в качестве алкоголя. Таким образом, даже если постановление затронет лекарственные препараты, существенного влияния на рынок это не окажет, заверил эксперт.

Аналогичное мнение высказала и президент Ассоциации прямых продаж Тамара Шокарева. По ее словам, запрет на продажу в России непищевой спиртосодержащей продукции по цене ниже алкоголя не скажется на косметике и парфюмерии, поскольку их стоимость выше, чем у алкогольной продукции.

Она подчеркнула, что косметические средства и парфюмерная продукция, которую реализуют члены ассоциации, не пригодна для употребления внутрь.

"Это очень правильное решение, мы его поддерживаем. Сам Роспотребнадзор отмечал, что ситуация значительно улучшилась, и на полках магазинов суррогатов уже практически нет. Им очень просто это отслеживать: если какая-то такая продукция появляется, по цене она гораздо ниже той же водки", — отметила Шокарева.

В свою очередь глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз напомнил, что де-факто запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей дешевле водки существует уже два года, с момента иркутской трагедии.

"С тех пор Роспотребнадзор регулярно продляет этот запрет на несколько месяцев. Возможно, сейчас было решено положить этому конец и сделать меру постоянной", — предположил он.

При этом, по словам эксперта, никакого позитива запрет не несет. Люди с низкими зарплатами пьют только суррогат и не будут покупать водку – это для них слишком дорого. Роспотребнадзор и другие ведомства прекрасно знали о том, что "Боярышник" и другие подобные жидкости употребляют внутрь. Но они были хотя бы заводского производства с гарантированным качеством. Теперь население переходит на подделки этих жидкостей сомнительного качества, поэтому никакого снижения смертности ждать не приходится, уверен Дробиз.