МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/. Ежегодные инвестиции "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы превышают 1 миллиард рублей, сообщил гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев.

В среду Гурьев и президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве. Гурьев отметил, что заключение соглашения может придать новый импульс развитию компании в области исследования и внедрения инновационных продуктов.

"Компания в год тратит более 1 миллиарда рублей на НИОКР. Это комплексные проекты с большим количеством институтов", — сказал гендиректор "Фосагро" журналистам по итогам подписания. Разработки РАН, в частности, могут предоставить возможность более глубокой переработки сырья, прежде всего — апатитового концентрата.

В свою очередь Сергеев заметил, что в текущих условиях необходима кооперация науки и бизнеса. "Это одна из главных задач, не только нашей науки и экономики, но и в целом страны – научиться как можно быстрее передавать достижения в области фундаментальных исследований высокотехнологическим компаниям, которые видят рынок", — добавил президент РАН.

Группа "Фосагро" включает компанию "Апатит" (Череповец) и ее филиалы в Кировске и Балакове, "Метахим" в Волхове и ряд других активов. Семья экс-сенатора Андрея Гурьева контролирует 48,48% акций компании. Среди других крупных акционеров — ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (19,35%) и член совета директоров компании Игорь Антошин (6,3%). Free float составляет 25,87%.