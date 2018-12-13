ВЛАДИВОСТОК, 13 дек /ПРАЙМ/. Следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на сельхозпредприятии ФГУП "Дальневосточное" в Приморье, более 60 сотрудников которой на прошлой неделе объявили забастовку, сообщает прокуратура края.

На прошлой неделе региональная Федерация профсоюзов сообщала, что более 60 работников ФГУП "Дальневосточное" в селе Суражевка Приморского края, где работает ферма и молокозавод, приостановили работу из-за долгов в 14 миллионов рублей. Они собирались пикетировать трассу. Директор ФГУП сообщал, что с июня 2018 года начата процедура о признании предприятия банкротом по причине многомиллионных долгов.

"В ходе проведенной прокуратурой Артема проверки исполнения требований трудового законодательства выявлена задолженность по заработной плате за июль — первую половину ноября 2018 года в размере порядка 15 миллионов рублей перед работниками ФГУП "Дальневосточное", — говорится в сообщении.

Руководителю предприятия внесли представления об устранении нарушений, объявили предостережения. Возбуждены дела об административном правонарушении.

"По факту невыплаты заработной платы по материалам прокурорской проверки Следственным отделом города Артем СУ СК по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ (Невыплата заработной платы)", — сообщает прокуратура.

Ведомство отмечает, что сейчас долги по зарплате перед работниками сельхозпредприятия погашены.