МОСКВА, 14 дек /ПРАЙМ/. Цены на российские помидоры в настоящий момент сравнялись со среднеконтрактными ценами на импортную продукцию, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза РФ.

"В настоящий момент цены на российские томаты выровнялись по отношению к среднеконтрактным ценам на продукцию, импортируемую из стран дальнего зарубежья", — сказали в пресс-службе.

Минсельхоз указывает, что одним из факторов, которые оказали влияние на уровень цен отечественных овощей, стала реализация политики импортозамещения. "Мы наблюдаем инвестиционный подъем в отрасли и стабильную положительную динамику объемов производства уже несколько лет подряд", — отметили в министерстве.

"Новые предприятия выходят на проектные мощности, и мы ежегодно прирастаем по валовому сбору свежих овощей. Высокие темпы строительства современных технологичных тепличных комплексов были достигнуты благодаря эффективной поддержке со стороны государства", — добавляет Минсельхоз.

По данным аграрного министерства, урожай овощей закрытого грунта в 2018 году превысил 1 миллион тонн — это очередной рекорд для отрасли. Минсельхоз ожидает увеличение производства к 2024 году еще вдвое — до 2 миллионов тонн. "Растет и обеспеченность населения российскими овощами — порядка 57% против 40% в 2015 году", — добавили в пресс-службе.