ВЛАДИВОСТОК, 19 дек /ПРАЙМ/. Птичий грипп типа "А" выявили на птицефабрике в Артеме Приморского края, где местные жители ранее сообщали о массовом падеже кур, продажа птицы остановлена, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

В конце ноября в местных Instagram-каналах опубликовали видео, на кадрах которого видно, как сотни куриных тушек лежат у дороги, а по ним ходят живые цыплята-бройлеры. При этом сообщалось, что снято оно якобы на птицефабрике в Артеме. В природоохранной прокуратуре Владивостока РИА Новости сообщили, что идет проверка, проводится экспертиза на наличие или отсутствие заболеваний, устанавливается причина падежа птицы. Установлено, что нарушены ветеринарные нормы, внесено представление об устранении нарушений закона. На птицефабрике РИА Новости необходимость сокращения поголовья объяснили вирусом птичьего гриппа H7N9 у поставщика яиц, нехваткой средств и достаточного объема кормов для кур.

"Факт незаконного захоронения птицы подтвержден. Согласно результатам лабораторных исследований, проведенных ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория", в образцах биологического материала от трупов птицы выделен РНК вируса гриппа птиц типа "А" подтипа "Н9", — говорится в сообщении.

Подтип гриппа "А" является низкопатогенным и неопасен для человека.

Управление уведомило профильные службы Приморского края и соседних территорий. Проводятся мероприятия по борьбе с гриппом птиц. Продажу инкубационных яиц и живых кур с птицефабрики ООО "ТД Дальневосточная птица" запретили.