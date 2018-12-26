ТОКИО, 26 дек — ПРАЙМ. Япония решила выйти из Международной комиссии по промыслу китов (IWC) в 2019 году, чтобы с июля возобновить китобойный промысел, заявил в среду на брифинге в Токио генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Япония воздерживалась от китобойного промысла в течение 30 лет, хотя время от времени в супермаркетах и ресторанах страны можно было увидеть китовое мясо.

Решение было принято во вторник кабинетом министров Японии.

Вместе с тем, страна будет участвовать в работе Международной комиссии по промыслу китов в статусе наблюдателя. Охота на китов будет вестись в территориальных водах Японии.

Решение Токио не стало неожиданностью. Как сообщало агентство Киодо, если Япония уведомит IWC о своем решении 1 января, то формально она покинет комиссию 30 июня.

В то же время Япония является участницей конвенции ООН по морскому праву, которая призывает к сохранению морских ресурсов через международные организации. В конвенции, в частности, указывается, что "государства сотрудничают с целью охраны запасов морских млекопитающих, а в отношении китообразных осуществляют, в частности, деятельность через надлежащие международные организации с целью их охраны, управления их запасами и изучения".

Шаг японского правительства, как ожидается, вызовет протесты стран-противниц убоя китов. С выходом из IWC Япония не сможет заниматься изучением китов в Антарктике, которое она продолжала путем ограниченного вылова этих животных с 1987 года.

Япония настаивает на том, что употребление в пищу мяса китов представляет с собой национальную традицию. Этот продукт был главным источником питания для жителей страны в послевоенный период, когда китовое мясо включалось в школьные обеды, напоминает агентство Киодо.

По его данным, в 60-е годы прошлого столетия ежегодно японцы съедали до 200 тысяч тонн китового мяса, однако в последние годы его потребление снизилось до пяти тысяч тонн.