МОСКВА, 28 дек /ПРАЙМ/. Продажи алкоголя в розничных магазинах в России в преддверии нового года выросли на 34%, говорится в исследовании "Эвотор" (производителя онлайн-касс), которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Продажи алкоголя в магазинах традиционной розницы в России за последние две недели выросли на 34%. Такие данные получили аналитики производителя онлайн-касс "Эвотор" с порядка 50 тысяч своих терминалов, расположенных в продуктовых магазинах во всех регионах страны", — отмечает компания.

Как уточняет "Эвотор", основу роста составило шампанское – его продажи выросли в более чем в 2,6 раза по сравнению с продажами в ноябре, также почти в 2,6 раза выросли продажи рома. "Вероятно, это связано с тем, что ром является основным ингредиентом для многих популярных коктейлей", — предполагают авторы исследования.

Кроме того, на 60% увеличились продажи вермута, на 56% — ликеров, и на 50% — коньяка, рост продаж виски составил 29%. Продажи водки выросли не столь существенно – на 11%. При этом отрицательную динамику показывает текила, джин и пиво, их продажи снизились на 37%, 15% и 16% соответственно.

Как добавляют аналитики компании, самый существенный рост наблюдается в Дальневосточном и Северо-Кавказcком округах, где продажи алкоголя в магазинах традиционной розницы увеличились более чем на 70%, наименее значительный рост был отмечен в Центральном и Приволжском округах, где продажи увеличились лишь на 20% и 15%.