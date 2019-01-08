РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 янв /ПРАЙМ/, Юлия Насулина. Один из крупнейших российских производителей индейки "Евродон" (Ростовская область) планирует в феврале запустить мясоперерабатывающий комплекс, работа которого была остановлена в конце прошлого года из-за отсутствия коммерческого стада, сообщил РИА Новости управляющий директор ГК "Евродон" Илья Бобровский.

"Мы продолжаем поступательно наращивать темпы по восстановлению производства. В феврале мы предполагаем начать убой коммерческого стада, высаженного на первых площадках в ноябре 2018 года, затем в планах запуск мясоперерабатывающего предприятия и возвращение на рынки продаж", — сказал он.

Мясоперерабатывающий комплекс прекратил работу в октябре 2018 года. На тот период коммерческое стадо на площадках компании отсутствовало. Вся птица "погибла от недокорма и других проблем, возникших из-за череды форс-мажорных обстоятельств после карантинных мероприятий и закрытия продаж в связи с эпидемией птичьего гриппа", сообщала компания.

Высадка нового поголовья началась в ноябре. К концу года на четырех площадках компании в Октябрьском районе Ростовской области были высажены порядка 600 тысяч голов коммерческого стада, родительского стада — 76 тысяч птиц, в инкубаторе находились 282 тысячи яиц.

В конце 2016 года на площадках "Евродона" впервые была зафиксирована вспышка птичьего гриппа, было уничтожено более 1 миллиона голов, убытки превысили 2,5 миллиарда рублей. В июле 2018 года Россельхознадзор объявил, что обнаружил в материалах, предоставленных "Евродоном", геном вируса птичьего гриппа. Было уничтожено около 200 тысяч голов птицы, что нанесло убытки компании в 160 миллионов рублей.