МОСКВА, 9 янв /ПРАЙМ/. Французский гастрономический гид Gault&Millau продан новым владельцам с российскими корнями, сообщает телеканал Euronews.

"Я продал 100% акций гида русской семье", — заявил Ком де Шеризе, семь лет бывший директором и собственником второго интернационального ресторанного гида после Michelin, добавив, что новые собственники инвестируют "несколько миллионов евро в краткосрочной перспективе".

Согласно коммюнике Gault&Millau, инвесторов представляет Владислав Скворцов. Телеканал отмечает, что сумма сделки не раскрывается.

Второй гастрономический гид после Michelin, Gault&Millau был основан 46 лет назад. Он выпускается сорокатысячным тиражом во Франции и присутствует в 20 странах. Первое русское издание гида было запущено в 2017 году.