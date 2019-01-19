БУЭНОС-АЙРЕС, 19 янв /ПРАЙМ/. Аргентина начала поставки говядины в Тунис, сообщает МИД латиноамериканской страны.

"Правительство сообщает, что первая партия в 25 тонн говядины без костей была отправлена компании Societe Farah, главному импортеру мяса из Туниса", — отмечается в заявлении министерства.

"Это значимая новость для отрасли и в целом для экспортной политики Аргентины, которая постепенно восстанавливает свои позиции и завоевывает рынки", — приводятся слова главы МИД Аргентины Хорхе Фори.

В настоящее время Аргентина ведет переговоры о поставках бараньих и говяжьих потрохов, моллюсков и ряда других товаров.

Экспорт аргентинской говядины в январе-ноябре 2018 года составил 332 тысячи тонн, увеличившись по сравнению с таким же периодом 2017 года на 143 миллиона тонн. При этом Россия вышла на второе место по объему поставок говядины из Аргентины, сообщил Институт Аргентины по продвижению говядины на мировой рынок.