ВЛАДИВОСТОК, 21 янв /ПРАЙМ/. Ветеринары по итогам проверки не подтвердили наличие ящура в хозяйстве в Михайловском районе Приморья, о подозрении на который сообщалось ранее, информирует администрация района.

Ранее в Михайловском районе, где уже фиксировалась крупная вспышка ящура на свиноферме "Русагро", появилось подозрение на заболевание крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве cела Дубки.

"Филиал КГБУ "Уссурийская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" Михайловская СББЖ… информирует о неподтверждении диагноза на заболевание животных (крупного рогатого скота) ящуром в личном подсобном хозяйстве села Дубки Михайловского муниципального района Приморского края", — говорится в сообщении.

ГК "Русагро" сообщала, что на свиноферме в Михайловском районе, где произошла вспышка ящура, уничтожат 481 животное и проведут карантинные мероприятия, при этом потери для компании незначительны, а событие не повлияет на сроки начала товарного производства и отгрузки продукции потребителям. В связи со вспышкой заболевания в Михайловском районе введен карантин.

Кроме того, режим ЧС введен с 18 января в Спасском районе Приморья, где выявлено массовое заболевание свиней ящуром на ферме "Мерси-агро". Там изначально было свыше 22,5 тысячи голов животных, пало уже около 7 тысяч свиней.

Ящур — острое вирусное заболевание животных. Наиболее подвержены инфекции крупный рогатый скот, свиньи, козы, овцы. Заболевание может передаваться человеку через сырое молоко, мясо и при контакте с заболевшим животным.