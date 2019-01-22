ВЛАДИВОСТОК, 22 янв /ПРАЙМ/. Вспышки ящура в двух районах Приморья не приведут к дефициту свинины на внутреннем рынке региона, сообщает администрация края.

"Потери от общего объема мяса, поставляемого на внутренний рынок Приморья и уничтоженного из-за вспышки ящура, не превышают 5%. Дефицита охлажденной свинины не ожидается", — говорится в сообщении.

Добавляется, что при необходимости баланс этого вида продукции восполнят дополнительными поставками из западных регионов России.

По данным властей, из-за вспышки ящура на свиноводческих предприятиях Михайловского и Спасского районов в карантинной зоне оказались свыше 22 тысяч голов свиней. Почти 20 тысяч животных провакцинировали.

ГК "Русагро" сообщала, что на свиноферме в Михайловском районе, где произошла вспышка ящура, уничтожат 481 животное и проведут карантинные мероприятия, при этом потери для компании незначительны, а событие не повлияет на сроки начала товарного производства и отгрузки продукции потребителям. В связи со вспышкой заболевания в Михайловском районе введен карантин. Кроме того, режим ЧС введен с 18 января в Спасском районе Приморья, где выявлено массовое заболевание свиней ящуром на ферме "Мерси-агро". Там изначально было свыше 22,5 тысячи голов животных, пало уже около 7 тысяч свиней.

Ящур — острое вирусное заболевание животных. Наиболее подвержены инфекции крупный рогатый скот, свиньи, козы, овцы. Заболевание может передаваться человеку через сырое молоко, мясо и при контакте с заболевшим животным.