МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Оптовые цены на пшено в РФ за 2018 год повысились на 66,5%, в текущем сезоне производители могут снова столкнуться с дефицитом сырья, что может в свою очередь повлечь дальнейший рост цен, сообщил РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

"В сезоне 2018-2019 производители пшена, скорее всего, продолжат испытывать дефицит сырья. По итогам сельскохозяйственного сезона выработка данной крупы может опуститься до самого низкого за последние годы уровня. Поэтому мы не исключаем дальнейшего роста цен", — сказал Леонов. По мнению эксперта, чтобы снизить стоимость — необходимо увеличить посевные площади и валовый сбор проса.

Вместе с тем, по его словам, поскольку потребление пшена не так велико, а, кроме того, существуют товары-заменители этой крупы, то подорожание "не окажет заметного влияния на конъюнктуру крупяного и продовольственного рынка в целом". Как отметил собеседник агентства, пшено дорожало на протяжении всего прошлого года.

"Если говорить о цене в опте, то можно отметить более резкую динамику. Так, по сравнению с началом года стоимость пшена 1-го сорта выросла на 14%, с январем прошлого года – на 66,5%. Основная причина роста цен — низкие валовые сборы проса и как следствие – дефицит сырья", — пояснил Леонов. Он уточнил, что при потребности рынка на уровне 500 тысяч тонн в 2018 году было собрано 216 тысяч тонн этой сельскохозяйственной культуры.

"И если в первой половине сезона нехватка проса покрывалась переходящими запасами, то уже во втором полугодии прошлого года производители пшена начали испытывать серьезный недостаток сырья. В новый сезон рынок вошел без переходящих запасов. Низкий урожай второй год подряд объясняется высокими показатели сбора этой культуры в течение двух предыдущих лет, в связи с чем на рынке образовался переизбыток предложения, и как следствие, очень низкая цена, что ударило по рентабельности бизнеса аграриев", — добавил зампред правления.

По данным Росстата, цены на пшено к 28 января по сравнению с концом декабря в России повысились на 3,7%, а за неделю с 22 по 28 января эта крупа подорожала на 1,1%. Как отмечало ведомство, посевные площади под просо в 2018 году снизились по сравнению с предыдущим годом на 3,4% — до 258,7 тысячи гектаров. Урожай проса в прошлом году снизился на 31,6%, составив 216 тысяч тонн, и, по оценке главы Российского зернового союза (РЗС) Аркадия Злочевского, стал минимальным за последние восемь лет.