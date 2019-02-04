ХАБАРОВСК, 4 фев /ПРАЙМ/. Проверки магазинов и рынков началась в Хабаровском крае после вспышки ящура на местном свинокомплексе и фермах в соседнем Приморье, сообщает правительство Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что заболевание обнаружено в конце января на новой ферме "Скифагро-ДВ", еще не введенной в эксплуатацию. В октябре 2018 года туда завезли поголовье в 1,75 тысячи животных. До этого ящур регистрировался в соседнем Приморском крае. На "Скифагро — ДВ" введен карантин.

"В связи со вспышкой ящура в Хабаровском крае усилен контроль за реализацией мясной продукции. Начались проверки магазинов и рынков. Специалисты проверяют наличие ветеринарно-сопроводительных документов на мясную продукцию, географию поставок и дату завоза. Кроме того, на объектах торговли и предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности усилен контроль качества входного сырья", — говорится в сообщении.

Отмечается, что торговые сети приостановили закупки мяса у поставщиков из Приморья, в магазинах в основном представлена продукция от поставщиков из Бурятии и Забайкальского края, а также из района имени Лазо, которая завезена до выявления очага ящура в регионе. Повторно проверяется мясная продукция, завезенная в регион за последние месяцы.

Как отмечается в сообщении, в субботу в Хабаровск из Владимирской области доставлена партия вакцины от штамма вируса, который выявлен на свинокомплексе "Скифагро-ДВ". Ветеринары начали прививать животных в фермерских хозяйствах и сельхозпредприятиях в Хабаровске, Бикинском, имени Лазо, Вяземском и Хабаровском районах. На этих территориях по распоряжению губернатора введен режим ЧС. Животные там прививаются бесплатно.

Ящур — острое вирусное заболевание животных. Наиболее подвержены инфекции крупный рогатый скот, свиньи, козы, овцы. Заболевание может передаваться человеку через сырое молоко, мясо и при контакте с заболевшим животным.