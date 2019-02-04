ПРАГА, 4 фев /ПРАЙМ/. Чехия вводит со вторника жесткий контроль за всеми грузовиками с продовольствием, заезжающими в республики со стороны Польши, сообщил журналистам первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.

Ранее польский телеканал TVN24 сообщил о нелегальной скотобойне на территории Польши, где забивали больных коров, а мясо продавали, в том числе на экспорт. Подобным образом в десять стран Евросоюза попало около 2,7 тонны некачественной говядины.

"Мы сегодня договорились с главой минсельхоза Мирославом Томаном, что в сотрудничестве с полицией начинаем жестко контролировать грузовики с продовольствием на границах с Польшей, с тем чтобы полицейские вместе с ветеринарами могли проводить проверки прямо на пограничных переходах", — сказал Гамачек.

Согласно сообщению главного управления ветеринарной и продовольственной инспекции Чехии, в республику в конце минувшей недели было доставлено из Польши около 300 килограммов мяса больных коров, из которых 137 килограммов уже продано потребителям. Дальнейшая продажа этой говядины была остановлена.

В соседней Словакии, как с опозданием выяснили ветеринары, все 300 килограммов завезенного из Польши некачественного мяса были проданы в школьные столовые и рестораны.

"Мы рекомендуем согражданам прекратить покупку польской говядины в связи с тем, что польские ветеринарные органы дискредитировали себя", — заявила журналистам глава минсельхоза Словакии Габриэла Матечна.

Ее чешский коллега Томан в понедельник также призвал соотечественников отказаться от покупок дешевой польской говядины и отдать предпочтение более качественному мясу местного производства.