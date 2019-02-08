ВЛАДИВОСТОК, 8 фев /ПРАЙМ/. Японская корпорация Marubeni рассматривает возможность строительства тепличного комплекса в Приморье при участии Японского банка для международного сотрудничества JBIC, сообщает администрация Приморского края.

Речь об этом шла во время визита вице-губернатора Приморского края Константина Богданенко в Японию в составе деловой миссии субъектов РФ и российских технологических компаний. Он провел официальные встречи с бизнесом, представил в Токио инвестиционные возможности региона и рассказал о самых успешных проектах в крае.

"Состоялись переговоры с инжиниринговой компанией JFE Engineering, корпорацией Marubeni и Японским банком для международного сотрудничества JBIC. Партнеры рассматривают возможность строительства тепличного комплекса в крае и в настоящий момент занимаются поиском партнера с российской стороны. Предполагается, что сельскохозяйственный проект будет реализован в рамках режима ТОР", — говорится в сообщении.

В прошлом году руководство корпорации Marubeni подписало с ОАО "Терминал Астафьева" и компанией SHADE меморандум о создании комплекса закрытой перевалки угля на "Терминале Астафьева" в Находке.